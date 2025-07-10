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鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤CMG-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)提出目標價估值：中位數由58元上修至60元，調升幅度3.45%。其中最高估值68元，最低估值47元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予奇波雷墨西哥燒烤評價：積極樂觀25位、保持中立11位、保守悲觀1位。

奇波雷墨西哥燒烤今(10日)收盤價為55.94元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CMG市場預估目標價

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奇波雷墨西哥燒烤55.94+0.88%

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