鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 02:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.85元，其中最高估值5.75元，最低估值2.77元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.75(5.75)
|6.35
|8.95
|4.95
|最低值
|2.77(2.77)
|2.68
|3.81
|3.99
|平均值
|3.94(4.03)
|4.22
|5.32
|4.59
|中位數
|3.85(3.95)
|4.18
|4.85
|4.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|176.22億
|181.77億
|198.00億
|176.73億
|最低值
|152.34億
|149.96億
|165.21億
|176.73億
|平均值
|167.21億
|168.67億
|177.13億
|176.73億
|中位數
|168.38億
|166.79億
|176.12億
|176.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.12
|4.19
|9.12
|5.84
|4.56
|營業收入
|43.51億
|137.50億
|198.27億
|151.40億
|155.67億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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