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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 02:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.85元，其中最高估值5.75元，最低估值2.77元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.75(5.75)6.358.954.95
最低值2.77(2.77)2.683.813.99
平均值3.94(4.03)4.225.324.59
中位數3.85(3.95)4.184.854.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值176.22億181.77億198.00億176.73億
最低值152.34億149.96億165.21億176.73億
平均值167.21億168.67億177.13億176.73億
中位數168.38億166.79億176.12億176.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.124.199.125.844.56
營業收入43.51億137.50億198.27億151.40億155.67億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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