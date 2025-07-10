鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧姆尼康集團OMC-US的目標價調降至96元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對奧姆尼康集團(OMC-US)提出目標價估值：中位數由99元下修至96元，調降幅度3.03%。其中最高估值114元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予奧姆尼康集團評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。
奧姆尼康集團今(10日)收盤價為73.48元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧姆尼康集團OMC-US的目標價調降至100元，幅度約3.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃培智集團IPG-US的目標價調降至30.5元，幅度約3.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class ACRWV-US的目標價調降至67元，幅度約7.59%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託NTRS-US的目標價調升至121元，幅度約5.68%
下一篇