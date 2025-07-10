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鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧姆尼康集團OMC-US的目標價調降至96元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對奧姆尼康集團(OMC-US)提出目標價估值：中位數由99元下修至96元，調降幅度3.03%。其中最高估值114元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予奧姆尼康集團評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。

奧姆尼康集團今(10日)收盤價為73.48元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股OMC市場預估目標價

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