鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團WPP-US的目標價調降至36.03元，幅度約7.84%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)提出目標價估值：中位數由39.09元下修至36.03元，調降幅度7.84%。其中最高估值47.58元，最低估值27.18元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予WPP廣告傳播集團評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀4位。
WPP廣告傳播集團今(10日)收盤價為29.34元。近5日股價下跌7.84%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團WPP-US的目標價調降至40.47元，幅度約7.87%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團WPP-US的目標價調降至43.92元，幅度約6.29%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.89元，預估目標價為121.13元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.64元，預估目標價為47.00元
下一篇