search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團WPP-US的目標價調降至36.03元，幅度約7.84%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)提出目標價估值：中位數由39.09元下修至36.03元，調降幅度7.84%。其中最高估值47.58元，最低估值27.18元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予WPP廣告傳播集團評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀4位。

WPP廣告傳播集團今(10日)收盤價為29.34元。近5日股價下跌7.84%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WPP市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
WPP廣告傳播集團29.34-18.1%

延伸閱讀



Empty