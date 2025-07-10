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營收速報 - 瀚宇博(5469)6月營收50.68億元年增率高達45.13％

鉅亨網新聞中心


瀚宇博(5469-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣50.68億元，年增率45.13%，月增率-6.11%。

今年1-6月累計營收為261.32億元，累計年增率33.01%。

最新價為59.5元，近5日股價下跌-2.43%，相關零組件業上漲3.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2598 張
  • 外資買賣超：+2233 張
  • 投信買賣超：+326 張
  • 自營商買賣超：+39 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 50.68億 45% -6%
25/5 53.97億 53% 6%
25/4 50.98億 51% 34%
25/3 37.95億 19% 14%
25/2 33.16億 27% -4%
25/1 34.58億 0% 1%

瀚宇博(5469-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收瀚宇博

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