營收速報 - 瀚宇博(5469)6月營收50.68億元年增率高達45.13％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為261.32億元，累計年增率33.01%。
最新價為59.5元，近5日股價下跌-2.43%，相關零組件業上漲3.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2598 張
- 外資買賣超：+2233 張
- 投信買賣超：+326 張
- 自營商買賣超：+39 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|50.68億
|45%
|-6%
|25/5
|53.97億
|53%
|6%
|25/4
|50.98億
|51%
|34%
|25/3
|37.95億
|19%
|14%
|25/2
|33.16億
|27%
|-4%
|25/1
|34.58億
|0%
|1%
瀚宇博(5469-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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