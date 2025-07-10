營收速報 - 永崴投控(3712)6月營收51.66億元年增率高達143.15％
鉅亨網新聞中心
永崴投控(3712-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣51.66億元，年增率143.15%，月增率344.18%。
今年1-6月累計營收為154.89億元，累計年增率58.66%。
最新價為46.1元，近5日股價下跌-3.35%，相關電腦週邊上漲0.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-313 張
- 外資買賣超：-340 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：+32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|51.66億
|143%
|344%
|25/5
|11.63億
|-40%
|-35%
|25/4
|17.90億
|-3%
|10%
|25/3
|16.31億
|24%
|-31%
|25/2
|23.52億
|157%
|-31%
|25/1
|33.87億
|108%
|-25%
永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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