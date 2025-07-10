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鉅亨速報

營收速報 - 永崴投控(3712)6月營收51.66億元年增率高達143.15％

鉅亨網新聞中心


永崴投控(3712-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣51.66億元，年增率143.15%，月增率344.18%。

今年1-6月累計營收為154.89億元，累計年增率58.66%。

最新價為46.1元，近5日股價下跌-3.35%，相關電腦週邊上漲0.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-313 張
  • 外資買賣超：-340 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：+32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 51.66億 143% 344%
25/5 11.63億 -40% -35%
25/4 17.90億 -3% 10%
25/3 16.31億 24% -31%
25/2 23.52億 157% -31%
25/1 33.87億 108% -25%

永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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