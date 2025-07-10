營收速報 - 鴻翊(3521)6月營收1.78億元年增率高達2005.46％
鉅亨網新聞中心
鴻翊(3521-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.78億元，年增率2005.46%，月增率80912.27%。
今年1-6月累計營收為1.99億元，累計年增率51.17%。
最新價為11.1元，近5日股價下跌-5.51%，相關建材營造股價指數下跌-1.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1.78億
|2005%
|80912%
|25/5
|22萬
|-99%
|-92%
|25/4
|262萬
|-54%
|-84%
|25/3
|1,587萬
|-68%
|850%
|25/2
|167萬
|-95%
|459%
|25/1
|30萬
|-98%
|-93%
鴻翊(3521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為房產建設銷售、代銷及營建相關。 Construction Sales。工業電腦、端點銷售系統。POS System。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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