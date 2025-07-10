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鉅亨速報

營收速報 - 鴻翊(3521)6月營收1.78億元年增率高達2005.46％

鉅亨網新聞中心


鴻翊(3521-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.78億元，年增率2005.46%，月增率80912.27%。

今年1-6月累計營收為1.99億元，累計年增率51.17%。

最新價為11.1元，近5日股價下跌-5.51%，相關建材營造股價指數下跌-1.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1.78億 2005% 80912%
25/5 22萬 -99% -92%
25/4 262萬 -54% -84%
25/3 1,587萬 -68% 850%
25/2 167萬 -95% 459%
25/1 30萬 -98% -93%

鴻翊(3521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為房產建設銷售、代銷及營建相關。 Construction Sales。工業電腦、端點銷售系統。POS System。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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