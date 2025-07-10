營收速報 - 全心投控(2718)6月營收5.10億元年增率高達1378.86％
鉅亨網新聞中心
全心投控(2718-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.10億元，年增率1378.86%，月增率-26.48%。
今年1-6月累計營收為18.06億元，累計年增率377.06%。
最新價為49.4元，近5日股價下跌-0.2%，相關建材營造股價指數下跌-1.76%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12 張
- 外資買賣超：-13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5.10億
|1379%
|-26%
|25/5
|6.94億
|2403%
|21%
|25/4
|5.75億
|3462%
|2167%
|25/3
|2,535萬
|-79%
|6113%
|25/2
|41萬
|-100%
|10%
|25/1
|37萬
|-100%
|-61%
全心投控(2718-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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