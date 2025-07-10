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營收速報 - 全心投控(2718)6月營收5.10億元年增率高達1378.86％

鉅亨網新聞中心


全心投控(2718-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.10億元，年增率1378.86%，月增率-26.48%。

今年1-6月累計營收為18.06億元，累計年增率377.06%。

最新價為49.4元，近5日股價下跌-0.2%，相關建材營造股價指數下跌-1.76%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-12 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5.10億 1379% -26%
25/5 6.94億 2403% 21%
25/4 5.75億 3462% 2167%
25/3 2,535萬 -79% 6113%
25/2 41萬 -100% 10%
25/1 37萬 -100% -61%

全心投控(2718-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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