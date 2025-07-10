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營收速報 - 國建(2501)6月營收42.62億元年增率高達184.68％

鉅亨網新聞中心


國建(2501-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣42.62億元，年增率184.68%，月增率340.59%。

今年1-6月累計營收為113.73億元，累計年增率-0.21%。

最新價為18.45元，近5日股價下跌-3.01%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1254 張
  • 外資買賣超：-1438 張
  • 投信買賣超：-10 張
  • 自營商買賣超：+194 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 42.62億 185% 341%
25/5 9.67億 -15% -2%
25/4 9.92億 -42% -15%
25/3 11.72億 -64% 0%
25/2 11.69億 -37% -58%
25/1 28.12億 43% -56%

國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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