營收速報 - 國建(2501)6月營收42.62億元年增率高達184.68％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為113.73億元，累計年增率-0.21%。
最新價為18.45元，近5日股價下跌-3.01%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1254 張
- 外資買賣超：-1438 張
- 投信買賣超：-10 張
- 自營商買賣超：+194 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|42.62億
|185%
|341%
|25/5
|9.67億
|-15%
|-2%
|25/4
|9.92億
|-42%
|-15%
|25/3
|11.72億
|-64%
|0%
|25/2
|11.69億
|-37%
|-58%
|25/1
|28.12億
|43%
|-56%
國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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