健鼎高階伺服器應用板產能滿載 Q2營收179.03億元創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 17:45

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PCB 廠健鼎科技 (3044-TW) 2025 年第二季營收達 179.03 億元億元，創新高，同時，推升營收向上成長動能來自於伺服器、汽車及 HDI 產品爲主，在市場的包括 AI 及非 AI 伺服器應用板需求走強同時，健鼎 2025 年第二季伺服器應用板估將占營收 3 成。

健鼎科技董事長王景春。(鉅亨網記者張欽發攝)

健鼎今 (10) 日公布最新營收資訊，健鼎 6 月營收 56.36 億元，月減 4.54%，年增 7.29%，2025 年第二季營收 179.03 億元，創新高，季增 4.53%，年增 13.32%；2025 年 1-6 月營收爲 350.31 億元，年增 12.7%。

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健鼎在伺服器應用板營收比於 2024 年第三季首度跨越營收比重到 30% 以上，並超越汽車的營收比重，主要是市場的包括 AI 及非 AI 伺服器應用板需求走強，健鼎於 2024 年第三季包括 AI 及非 AI 伺服器應用板占營收比重 31.4%，2024 年第四 季更達 33.6%，今年第一季達 32.4%，均爲各項產品應用比重第一，法人預估，，健鼎 2025 年第二季伺服器應用板估仍站穩營收比重 3 成。

健鼎 2025 年第一季營收 171.28 億元，毛利率爲 24.97%，季增 0.7 個百分點，年增 3 個百分點，第一季稅後純益達 23.56 億元，創新高，季增 5.73%，年增 28.05%，每股純益達 4.48 元。