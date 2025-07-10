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營收速報 - 三一東林(3609)6月營收5,799萬元年增率高達176.28％

鉅亨網新聞中心


三一東林(3609-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5,799萬元，年增率176.28%，月增率121.78%。

今年1-6月累計營收為2.45億元，累計年增率47.97%。

最新價為48.6元，近5日股價下跌-2.99%，相關電子零組件類指數上漲0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+94 張
  • 外資買賣超：+94 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5,799萬 176% 122%
25/5 2,615萬 43% 22%
25/4 2,136萬 -18% 5%
25/3 2,029萬 -48% -62%
25/2 5,334萬 44% -19%
25/1 6,556萬 178% 61%

三一東林(3609-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子式安定器加工製造買賣業務。電子式變壓器加工製造買賣業務。LED Driver 加工製造買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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