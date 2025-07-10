營收速報 - 三一東林(3609)6月營收5,799萬元年增率高達176.28％
鉅亨網新聞中心
三一東林(3609-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5,799萬元，年增率176.28%，月增率121.78%。
今年1-6月累計營收為2.45億元，累計年增率47.97%。
最新價為48.6元，近5日股價下跌-2.99%，相關電子零組件類指數上漲0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+94 張
- 外資買賣超：+94 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5,799萬
|176%
|122%
|25/5
|2,615萬
|43%
|22%
|25/4
|2,136萬
|-18%
|5%
|25/3
|2,029萬
|-48%
|-62%
|25/2
|5,334萬
|44%
|-19%
|25/1
|6,556萬
|178%
|61%
三一東林(3609-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子式安定器加工製造買賣業務。電子式變壓器加工製造買賣業務。LED Driver 加工製造買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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