拚自助餐市占！漢來美食確定要開4家島語 客單價較海港高逾5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-05 10:13

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連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 旗下自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店將於 7 月 31 日起進行品牌升級，大改裝成另一自助餐新品牌「島語」，且後續還有 3 家島語將開出，由於島語客單價較海港高出約 500 元，換算約高出 50%，挹注新營運動能可期。

島語將開始快速展店。(鉅亨網資料照)

漢來美食統計，今年以來島語客單價約 1470 元，漢來海港客單價約 960 元，未來將以雙品牌雙管齊下，來拓展自助餐市場的市占。

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漢來美食說明，漢來海港自助餐自 2014 年進駐桃園台茂購物中心以來，由於具高 CP 值定價策略，獲全客群的喜愛，更是許多家庭聚會、企業聚餐和節慶用餐的首選地點，10 年來在桃園餐飲市場建立穩固的口碑與人氣。

隨著近年桃園地區人口增加、消費者對餐飲品質的要求逐年提升，漢來海港桃園店將改為被消費者譽為「全台最難訂位自助餐廳」的品牌「島語自助餐廳」，漢來美食樂觀看，將為桃園自助餐市場注入新能量。

在改裝後，漢來海港全台總店數共 6 家，分別為台北敦化 SOGO 店、台北天母 SOGO 店、台中廣三 SOGO 店、台南南紡店、高雄漢神巨蛋店和高雄漢來飯店本店。