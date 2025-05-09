漢來美食Q1獲利創單季次高 進入高速展店期

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-09 15:04

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連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 第一季稅後純益大增至 1.85 億元，季增多達 89.56%，也僅略次於去年第一季，創下單季獲利次高紀錄，每股純益 (EPS) 達 4.39 元，展望後市，漢來美食表示，拓店行動已陸續展開，營運規模擴充、營運效能不斷優化可期。

漢來美食第一季宴會廳營運獲企業尾牙、春酒旺季等加持，南港、高雄、巨蛋共三館宴會廳旺滿整個 1、2 月，惟在電價和人力成本等費用攀高下，獲利略較去年同期下滑。

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漢來美食也不諱言，4 月合併營收 4.1 億元，月減 15.77%、年增 6.22%，主要反映美國關稅措施，使國人消費信心和情緒都受影響，用餐人數明顯減少。

不過，南港漢來大飯店宴會需求持續熱絡，由於緊鄰南港展覽館，年初以來使用率近 70%，而「上菜片皮鴨」年增超過 1 倍，日本巨星木村拓哉來台造訪的頂級粵菜餐廳「東方樓」也已開始穩定獲利。

進入第二季後，漢來美食表示，母親節訂位滿滿，尤其是熱門的島語自助餐廳、全台共 7 家海港自助餐廳，均被預訂一空。

而端午粽買氣也暢旺，漢來美食預計總銷售達 16000 組，營收貢獻 1600 萬元，年增近 10%，銷售數量在國內餐飲和飯店業中數一數二。

漢來美食強調，第二季雖處餐飲業的相對淡季，但卻是蓄滿動能的一季，旗下獲許多日本客人讚譽其美味媲美鼎泰豐的中餐品牌「漢來上海湯包」正快速展店中。