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營收速報 - 台積電(2330)6月營收2,637.09億元年增率高達26.86％

鉅亨網新聞中心


台積電(2330-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2,637.09億元，年增率26.86%，月增率-17.72%。

今年1-6月累計營收為1.77兆元，累計年增率40.03%。

最新價為1100元，近5日股價上漲0.46%，相關半導體業上漲0.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6595 張
  • 外資買賣超：+5287 張
  • 投信買賣超：-423 張
  • 自營商買賣超：+1731 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2,637.09億 27% -18%
25/5 3,205.16億 40% -8%
25/4 3,495.67億 48% 22%
25/3 2,859.57億 46% 10%
25/2 2,600.09億 43% -11%
25/1 2,932.88億 36% 5%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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