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營收速報 - 根基(2546)6月營收20.09億元年增率高達69.33％

鉅亨網新聞中心


根基(2546-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣20.09億元，年增率69.33%，月增率16.76%。

今年1-6月累計營收為92.81億元，累計年增率42.55%。

最新價為83.8元，近5日股價下跌-2.25%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：-5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 20.09億 69% 17%
25/5 17.21億 44% 6%
25/4 16.17億 43% 12%
25/3 14.47億 29% 14%
25/2 12.64億 46% 3%
25/1 12.23億 20% -24%

根基(2546-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收根基

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