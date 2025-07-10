營收速報 - 根基(2546)6月營收20.09億元年增率高達69.33％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為92.81億元，累計年增率42.55%。
最新價為83.8元，近5日股價下跌-2.25%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|20.09億
|69%
|17%
|25/5
|17.21億
|44%
|6%
|25/4
|16.17億
|43%
|12%
|25/3
|14.47億
|29%
|14%
|25/2
|12.64億
|46%
|3%
|25/1
|12.23億
|20%
|-24%
根基(2546-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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