search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 雋揚(1439)6月營收7,338萬元年增率高達535.52％

鉅亨網新聞中心


雋揚(1439-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣7,338萬元，年增率535.52%，月增率288.21%。

今年1-6月累計營收為2.33億元，累計年增率263.72%。

最新價為30.1元，近5日股價下跌-1.31%，相關建材營造下跌-2.73%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 7,338萬 536% 288%
25/5 1,890萬 116% 313%
25/4 458萬 -57% -96%
25/3 1.28億 755% 2899%
25/2 427萬 -65% 2%
25/1 420萬 -29% -57%

雋揚(1439-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦等不動產之出租及出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收雋揚

相關行情

台股首頁我要存股
雋揚30.1+0.00%
美元/台幣29.240+0.31%

延伸閱讀



Empty