營收速報 - 雋揚(1439)6月營收7,338萬元年增率高達535.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2.33億元，累計年增率263.72%。
最新價為30.1元，近5日股價下跌-1.31%，相關建材營造下跌-2.73%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|7,338萬
|536%
|288%
|25/5
|1,890萬
|116%
|313%
|25/4
|458萬
|-57%
|-96%
|25/3
|1.28億
|755%
|2899%
|25/2
|427萬
|-65%
|2%
|25/1
|420萬
|-29%
|-57%
雋揚(1439-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦等不動產之出租及出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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