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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調升至264元，幅度約3.94%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台燿(6274-TW)提出目標價估值：中位數由254元上修至264元，調升幅度3.94%。其中最高估值290元，最低估值172元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予台燿(6274-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。

台燿(6274-TW)今(10日)收盤價為257元。近5日股價上漲11.61%，相關電子零組件類指數近5日上漲0.59%，櫃買市場加權指數下跌0.91%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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