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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至3.39元，預估目標價為85.35元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元上修至3.39元，其中最高估值4.8元，最低估值1.98元，預估目標價為85.35元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.8(4.8)6.838.66
最低值1.98(1.98)2.64.59
平均值3.41(3.36)4.836.7
中位數3.39(3.22)4.826.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值39,360,00047,580,00046,142,070
最低值35,204,00035,989,21038,038,330
平均值36,686,04039,948,35043,097,680
中位數36,154,00039,550,00044,105,160

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.110.1115.478.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,534,97926,832,18741,626,48635,672,763

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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