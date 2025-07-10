鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至3.39元，預估目標價為85.35元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元上修至3.39元，其中最高估值4.8元，最低估值1.98元，預估目標價為85.35元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.8(4.8)
|6.83
|8.66
|最低值
|1.98(1.98)
|2.6
|4.59
|平均值
|3.41(3.36)
|4.83
|6.7
|中位數
|3.39(3.22)
|4.82
|6.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39,360,000
|47,580,000
|46,142,070
|最低值
|35,204,000
|35,989,210
|38,038,330
|平均值
|36,686,040
|39,948,350
|43,097,680
|中位數
|36,154,000
|39,550,000
|44,105,160
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.11
|0.11
|15.47
|8.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 景碩(3189)急跌-3.42%報87.8元，成交5,130張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.22元，預估目標價為85.35元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調降至85.35元，幅度約3.78%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為88.7元
上一篇
下一篇