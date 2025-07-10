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營收速報 - 百達-KY(2236)6月營收5.28億元年增率高達284.59％

鉅亨網新聞中心


百達-KY(2236-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.28億元，年增率284.59%，月增率-36.98%。

今年1-6月累計營收為45.74億元，累計年增率456.45%。

最新價為96.5元，近5日股價下跌-1.52%，相關汽車工業下跌-1.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-92 張
  • 外資買賣超：-95 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5.28億 285% -37%
25/5 8.38億 443% -8%
25/4 9.08億 605% 57%
25/3 5.77億 320% -29%
25/2 8.18億 569% -10%
25/1 9.14億 544% 307%

百達-KY(2236-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為生產銷售汽車、機車沖壓零組件及沖壓生產線設備等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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