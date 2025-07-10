營收速報 - 百達-KY(2236)6月營收5.28億元年增率高達284.59％
鉅亨網新聞中心
百達-KY(2236-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.28億元，年增率284.59%，月增率-36.98%。
今年1-6月累計營收為45.74億元，累計年增率456.45%。
最新價為96.5元，近5日股價下跌-1.52%，相關汽車工業下跌-1.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-92 張
- 外資買賣超：-95 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5.28億
|285%
|-37%
|25/5
|8.38億
|443%
|-8%
|25/4
|9.08億
|605%
|57%
|25/3
|5.77億
|320%
|-29%
|25/2
|8.18億
|569%
|-10%
|25/1
|9.14億
|544%
|307%
百達-KY(2236-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為生產銷售汽車、機車沖壓零組件及沖壓生產線設備等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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