鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-07-10 11:09

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台達電 (2308-TW)6 月營收衝上單月次高、第二季創單季新高，美系外資將目標價調至 530 元，台達電今 (10) 日早盤股價大漲逾 7.5%，早盤最高來到 485 元，創歷史新天價，市值大增逾 800 億元，衝上 1.2 兆元大關，晉身排名第四大權值股。

〈焦點股〉台達電營收報喜外資按讚 市值衝上1.2兆元晉身四大權王。(鉅亨網資料照)

美系外資出具的最新報告指出，台達電液冷側置式冷卻分配裝置 (Sidecar CDU) 系統是台達電新的業務驅動力，預估台達電今年將佔輝達 GB200 伺服器機架側邊式 CDU 供應量 50%，將為公司今年營收帶來 5% 成長。

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美系外資認為，台達電將成為 AI 資料中心的主要電源和冷卻解決方案供應商，是投資首選標的，重申「加碼」評等，並將目標價由 485 元調高至 530 元。而除了美系外資，亞系外資也看好台達電在 AI 伺服器的電源供應市占將由 5 成，明年可提升至 7 成，表現優於同業。

台達電昨日公告 6 月營收 422.08 億元，創同期新高、單月歷史次高，第二季營收 1240.35 億元，則為單季新高，季增 4.2%、年增 19.92%；上半年營收 2429.54 億元，也是同期最佳，年增 24.8%。