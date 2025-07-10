外資點燃日股新熱潮！法人看好三大主題引領下半年成長引擎
鉅亨網記者陳于晴 台北
隨著 2025 下半年全球市場進入政策與資產配置的轉折期，法人看好日本市場結構轉型與外資積極流入所帶來的投資機會。路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，日本經濟展現出穩健成長力道，全年 GDP 預估維持約 1%，近期日本製造業與服務業 PMI 連續多月高於 50，顯示經濟活動持續活絡，就業市場緊俏，企業投資意願強勁，形成正向成長循環。
資金面上，國際資金近期大舉流入日本股市與債市。根據統計，4 月日股外資淨買入創下 3.8 兆日元歷史新高，5 月至 6 月累計淨流入更達 3.4 兆日元。這一現象反映出美國政策變化與美元波動下，國際投資人將日本視為資金避險與增值的新選擇。
政策面部分，日本央行升息方向明確，但受關稅與通膨不確定性影響，市場預期升息時點將延後至年底或明年初。日本央行六月會議維持利率不變，並放緩縮表步調，財務省也減少超長債發行，以穩定長天期國債殖利率波動，對股市影響有限。
展望下半年，路博邁看好日本三大投資主題。首先，內需消費市場受惠觀光復甦與本地消費力提升，零售、交通等產業展現強勁成長動能，相關中小企業受惠顯著；其次，金融產業受惠於日本升息預期，具營收成長潛力與改革題材的金融類股成為布局重點，同時看好不動產資產價值重估機會；第三，企業改革持續推進，帶動公司治理與股東回報提升，部分企業積極推動庫藏股回購與提高股利發放，帶動股價長期表現。
目前投組布局三分之二日股、三分之一台股。日股涵蓋工業、消費、金融及不動產等多元產業，降低產業過度集中的風險，台股則以科技為主。團隊也持續關注 AI 新興產業、日本內需消費、金融升息受惠股及企業改革題材，並靈活調整產業與區域配置，致力為投資人創造穩健且多元的長期回報。
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