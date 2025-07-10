鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調降至457.5元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)提出目標價估值：中位數由473元下修至457.5元，調降幅度3.28%。其中最高估值570元，最低估值250元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予矽力-KY(6415-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀2位。
矽力-KY(6415-TW)今(9日)收盤價為343.5元。近5日股價下跌1.86%，相關半導體業近5日上漲0.52%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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