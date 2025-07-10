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營收速報 - 2025年7月10日台股大型公司6月營收一覽（新增64家）

鉅亨網新聞中心


本次公布6月營收一覽

截至台北時間2025年7月10日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計131家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智邦-通信網路業 245.43億 184.8%
緯創-電腦及週邊設備業 2,091.82億 135.6%
鴻準-其他電子業 136.05億 127.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
﻿宏碁-電腦及週邊設備業 286.85億 49.7%
宏達電-通信網路業 3.20億 46.3%
合庫金-金融保險業 74.97億 39.7%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達131家。其中營收年增大於 25％有14家，年增小於-20％有24家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 14家
大於50億 >= 0% 50家
大於50億 < 0% 43家
大於50億 <= -20% 24家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
亞昕-建材營造業 7.72億 1410.9%
矽統-半導體業 2.67億 1402.9%
智邦-通信網路業 245.43億 184.8%
愛山林-建材營造業 18.62億 172.4%
緯創-電腦及週邊設備業 2,091.82億 135.6%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
亞昕-建材營造業 7.72億 186.5%
京城銀-金融保險業 10.25億 58.8%
﻿宏碁-電腦及週邊設備業 286.85億 49.7%
宏達電-通信網路業 3.20億 46.3%
矽統-半導體業 2.67億 44.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收6月營收建材營造業亞昕通信網路業智邦

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智邦813+2.14%
緯創120.5+0.00%
鴻準63.9+0.00%
﻿宏碁29.65-0.34%
宏達電37.45-0.40%
合庫金25.25+0.20%
亞昕27.55+0.00%
矽統52.3+5.66%
愛山林77.5-0.77%
京城銀53.1+0.19%

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