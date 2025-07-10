營收速報 - 2025年7月10日台股大型公司6月營收一覽（新增64家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2025年7月10日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計131家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|智邦-通信網路業
|245.43億
|184.8%
|緯創-電腦及週邊設備業
|2,091.82億
|135.6%
|鴻準-其他電子業
|136.05億
|127.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|宏碁-電腦及週邊設備業
|286.85億
|49.7%
|宏達電-通信網路業
|3.20億
|46.3%
|合庫金-金融保險業
|74.97億
|39.7%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達131家。其中營收年增大於 25％有14家，年增小於-20％有24家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|14家
|大於50億
|>= 0%
|50家
|大於50億
|< 0%
|43家
|大於50億
|<= -20%
|24家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|亞昕-建材營造業
|7.72億
|1410.9%
|矽統-半導體業
|2.67億
|1402.9%
|智邦-通信網路業
|245.43億
|184.8%
|愛山林-建材營造業
|18.62億
|172.4%
|緯創-電腦及週邊設備業
|2,091.82億
|135.6%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|亞昕-建材營造業
|7.72億
|186.5%
|京城銀-金融保險業
|10.25億
|58.8%
|宏碁-電腦及週邊設備業
|286.85億
|49.7%
|宏達電-通信網路業
|3.20億
|46.3%
|矽統-半導體業
|2.67億
|44.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 從10%升到50%！巴西面臨川普關稅大棒 股匯雙殺
- 無懼關稅！今年上半年MSCI全球指數創新高 歐亞市場走勢分化 「這1國」暴漲60%稱霸
- 〈紐約匯市〉美元漲勢稍歇 Fed會議紀要暗示年底可能降息
- 美匯指數報97.596,美聯儲將公布利率會議紀要
上一篇
下一篇