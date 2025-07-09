營收速報 - 品安(8088)6月營收1.22億元年增率高達125.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為6.04億元，累計年增率27.51%。
最新價為31.05元，近5日股價下跌-7.86%，相關半導體類指數下跌-0.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-121 張
- 外資買賣超：-121 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1.22億
|125%
|29%
|25/5
|9,485萬
|33%
|-0%
|25/4
|9,511萬
|22%
|-21%
|25/3
|1.21億
|22%
|42%
|25/2
|8,527萬
|3%
|-1%
|25/1
|8,576萬
|-3%
|-21%
品安(8088-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組 積體電路 快閃記憶體 代工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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