search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 品安(8088)6月營收1.22億元年增率高達125.05％

鉅亨網新聞中心


品安(8088-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.22億元，年增率125.05%，月增率29.05%。

今年1-6月累計營收為6.04億元，累計年增率27.51%。

最新價為31.05元，近5日股價下跌-7.86%，相關半導體類指數下跌-0.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-121 張
  • 外資買賣超：-121 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1.22億 125% 29%
25/5 9,485萬 33% -0%
25/4 9,511萬 22% -21%
25/3 1.21億 22% 42%
25/2 8,527萬 3% -1%
25/1 8,576萬 -3% -21%

品安(8088-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組 積體電路 快閃記憶體 代工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收品安

相關行情

台股首頁我要存股
品安31.05-1.27%
美元/台幣29.150+0.28%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
品安

78.95%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
品安

78.95%

勝率

#散戶進大戶拋

中強短弱
品安

78.95%

勝率

延伸閱讀



Empty