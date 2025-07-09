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外資買超75億元偏愛載板股 欣興集三大法人寵愛加碼1.2萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北


台股今 (9) 日終場上漲 164 點，收最高 22527 點，一舉站回五日線與十日線，三大法人一致青睞載板業者，如欣興，合計買超超過 1.2 萬張，金居更在外資力拱下，尾盤強攻漲停板。

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外資買超75億元 偏愛載板股 欣興獲買1.2萬張。(鉅亨網資料照)

三大法人合計買超 99.9 億元，外資買超 75.2 億元，連 2 買，自營商再度加碼 28.02 億元，已連 7 買，投信賣超 3.32 億元，為連 8 賣；期貨方面，外資持續增加空單 1,181 口，未平倉空單口數提升至 58,711 口。


觀察外資買超對象，偏愛載板業者，包括欣興 (3037-TW) 與金居 (8358-TW)，兩者合計張數達 1.5 萬張，值得注意的是，外資不僅加碼空單，也回補元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，顯現對台股後市謹慎看法。

外資賣超則瞄準金控股，包括中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、國票金 (2889-TW)、永豐金 (2890-TW)，張數依序為 3.5 萬張、1.7 萬張、1.5 萬張以及 1.4 萬張，合計高達 8.1 萬張。

投信與自營商也雙雙看好載板業者，分別敲進欣興 3,150 張、1,800 張。

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載板IC載板ABFBT三大法人外資TOP

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金居62.9+9.97%
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新光金11.15-0.45%
國票金15.75-8.70%
永豐金24.65-0.20%
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