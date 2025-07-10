無懼關稅！今年上半年MSCI全球指數創新高 歐亞市場走勢分化 「這1國」暴漲60%稱霸

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-10 06:40

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儘管美國總統川普的貿易政策反覆無常，持續擾動全球市場，但全球股市今年來仍展現強勁韌性。截至上周五 (4 日)，MSCI 全球指數上漲約 10%，創下歷史新高。該指數涵蓋全球已開發經濟體和新興經濟體的 2500 多檔股票，亮眼表現凸顯全球投資者對風險資產的持續青睞。

無懼關稅！今年上半年MSCI全球指數創新高 歐亞市場走勢分化 「這1國」暴漲六成稱霸（圖：Shutterstock）

華僑銀行投資策略董事總經理 Vasu Menon 告訴《第一財經》說：「儘管上半年面臨諸多逆風因素，全球股市仍表現出較強韌性。預計下半年波動性將持續存在，但如果貿易、關稅和通脹擔憂緩解，全球股市有望延續良好表現。」

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歐洲股市則是今年全球市場最大驚喜。根據晨星數據，希臘、波蘭、捷克共和國和匈牙利股指漲幅位居全球前四名，西班牙、葡萄牙、奧地利和義大利股指也躋身前十名，希臘股指更以近 60% 的漲幅領先全球，成為歐洲經濟復甦的典範。

安本投資全球新興市場股票投資總監 Gabriel Sacks 說：「希臘的經濟復甦、銀行業改革和強勁旅遊業為股市上漲提供了堅實支撐。政府承諾實現財政盈餘和提前償還救助貸款，進一步提振了投資者信心。」

根據法國外貿銀行最新調查，歐洲股市的強勁表現主要得益於「賣出美國」運動、經濟狀況改善以及估值優勢。法國外貿銀行策略師表示：「歐洲國防股可能繼續提供可觀回報，而德國增加投資和國防開支的承諾改變了市場格局。」

東方匯理副投資長 Philippe D"orgeval 也說：「歐洲央行比聯準會有更多降息空間，歐元升值趨勢可能持續，這將增強歐洲經濟的增長動力。」

D"orgeval 還說：「歐洲的時刻正在來臨」歐洲中型股，也就是那些專注於歐洲本土市場的股票，應能繼續受益於歐洲資本支出，並提供有吸引力的估值。信貸供需平衡下，金融板塊也有望跑贏大盤。此外，投資者還應專注於長期投資，工業、國防和電氣化都將是歐股的關鍵長期投資主題。」

安聯投信多資產策略投資長 Greg Hirt 亦指出，歐洲增加政府支出，將為歐元區帶來急需的增長動力，且相較於聯準會的審慎，歐洲央行一直在大幅降息。美歐今年的利差將保持在約 2%。我們將繼續回歸歐洲本土的股債投資。」

與歐洲股市的全面開花形成鮮明對比的是，亞太市場呈現明顯分化。南韓股指以逾 30% 的漲幅位居亞太地區首位，在全球股指中排名第八。

元大證券全球策略師 Daniel Yoo 說：「儘管面臨美國關稅威脅，但關稅稅率已基本確定，市場前景依然樂觀。」

景順亞洲區 (日本除外) 首席投資總監蕭光一 (Mike Shiao) 也指出：「亞股估值具有吸引力，AI、創新、數位基建和本地消費將成為關鍵增長引擎。中國和南韓股市將受益於 AI 行業擴張和技術效率提升。」

相較之下，泰國和印尼股指表現墊底，分別下跌 13.56% 和 4.74%。

Sacks 指出，泰國面臨政治動盪、經濟困境和美國汽車關稅的多重打擊，旅遊業復甦緩慢也拖累市場表現。」

此外，土耳其股市也下跌 7.59%，里拉貶值加劇了投資者擔憂。印度股市雖守住漲幅，但 5.75% 的報酬率在全球排名靠後。瑞銀指出，印度市場獲利料將在未來兩個財年復甦，菲律賓股市則將受益於獲利改善和貨幣多元化。」

展望下半年，分析師普遍認為，全球股市將持續受到貨幣政策和經濟基本面的影響。

Menon 說：「如果通膨壓力緩解，全球股市有望維持強勢。」

D"orgeval 也表示，歐洲改革紅利和貨幣優勢將繼續吸引資金流入。蕭光一則看好亞洲市場的長期潛力稱，儘管面臨外部挑戰，但亞洲經濟的韌性和結構性機遇將支撐股市表現。