鉅亨網編輯林羿君 2025-07-10 10:58

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川普將徵收 50% 的銅關稅，恐使數月以來利潤豐厚的套利交易關上大門，銅貿易商正爭相將貨物運往美國，並考慮將交貨地點轉移到夏威夷和波多黎各，以縮短運輸時間。

與關稅賽跑！50萬噸銅急湧美國 改道夏威夷交貨。(圖:shutterstock)

在川普宣布消息後，紐約期貨價格相對於國際基準價格飆升了約 25%，這意味著那些能在新關稅生效前將金屬運抵美國的貿易商，將獲得更大的利潤，否則將面臨巨額損失。

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川普的新手段，代表銅市場自他於 2 月首次宣布對銅徵收關稅的計劃以來，所經歷的戲劇性轉變的頂點。由此導致的美國銅價飆升，促使整個行業爭相將金屬運往美國；美國國內的庫存飆升，而世界其他地區則面臨日益嚴重的供應短缺。

熟悉市場的人士透露，近幾週來，由於一些貿易商開始為關稅公告做準備，出貨量一直在減少。但他們表示，仍有大量銅正在運往美國港口的途中。

業界人士估算，未來幾週美國的銅庫存可能達到 50 萬噸，其中約一半位於美國主要的儲存中心新奧爾良。此外，佛羅裡達州的巴拿馬城港也存放著銅。

疲憊不堪的交易員們表示，為了應對週二的新聞，他們在動盪中熬夜不眠，決定如何處理已經運往美國的貨物，以及是否要設法增加發貨量。雖關稅在意料之中，但 50% 的稅率比許多市場人士的預期還要高。

市場相關人士透露，一些急於獲得最後一刻金屬的貿易商願意支付高額溢價——在倫敦金屬交易所價格基礎上每噸接近 400 美元，並尋求將運往中國的貨物轉運到美國。

買家尤其願意為符合 Comex 合約交割條件的品牌支付更多費用，這意味著如果他們在銅抵達美國後無法找到其他買家，他們可以將其作為最後的手段在交易所轉售。

從亞洲到新奧爾良的運輸通常需要一個多月的時間，因此現在任何發送金屬的貿易商都有可能受到關稅的不利影響，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，關稅將於 8 月 1 日實施。

知情人士透露，前往夏威夷的旅程大約需要 10 天，至少有一名貿易商已經完成了向這個太平洋州的運輸。一些貿易商表示，對於南美的生產商來說，波多黎各是一個同樣有吸引力的交貨地點，因為它屬於美國關稅領土的一部分。

在智利，作為美國銅的主要供應國，礦業公司一直在開會討論如何根據與現有客戶的協議，優先安排 7 月底前運往美國的貨物。

川普的宣布意味著貿易商現在面臨一場與時間的賽跑，尤其是那些為獲得銅貨物而支付了高額溢價的貿易商。他們原本可以通過將金屬運往美國獲得巨額利潤，但現在卻面臨關稅在金屬運輸途中實施的風險。

貿易商也在努力應對一長串未知因素。除了時間，川普的言論還對哪些類型的銅將受到關稅影響留下了疑問。政府此前實施的金屬關稅也曾豁免關稅生效時已在運輸途中的貨物，這為願意冒險的貿易商提供了潛在的迴旋餘地。