關稅威脅點燃銅價 白銀會否接棒噴漲？
鉅亨網新聞中心
在美國總川普突然宣布對進口銅征收 50% 關稅引發市場巨震後，銅價周二 (8 日) 創下曆史新高，這場由政策沖擊引發的搶購潮，正將市場目光引向另一個關鍵工業金屬：白銀。
OMEX 的期貨合約週二一度狂飆 17%，創下單日最大漲幅紀錄，價格觸及每磅 5.8955 美元的歷史新高，最後收在每磅 5.6855 美元，漲幅為 13%。
道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 指出，價格走勢是一種流動性事件，與年初推動金價走高的因素類似。目紐約價格相對倫敦相同期貨溢價高達 24%，而這種價差將吸引全球庫存湧入美國，進一步加劇供應緊張。
值得注意的是，銅價飆升背後存在雙重驅動力：一方面，關稅政策導致美國本土供應缺口放大（年進口需求達 70 萬噸）；另一方面，AI 革命和數據中心建設推升的電氣化需求，正加速全球能源基礎設施升級。
銅價大幅上漲之際，一些分析師提醒，投資人也應該關注白銀可能會跟著大幅上漲。白銀已經脫離了周二每盎司 36.30 美元的低點，表現優於黃金。
MarketGauge 首席策略師 Michele Schneider 強調：「銅的結構性短缺情況，同樣出現在白銀市場。白銀是工業金屬，而且供應量比較短缺。」
儘管投資者正在享受銅價的強勁突破，Melek 警告，風險仍然存在。他表示，美國很難維持這些關稅，因為會損害美國製造業的競爭力。目前，美國國內產量僅佔國內需求的 64% 左右。為了滿足國內消費，美國需要進口多達 70 萬噸的銅。
Melek 表示：「這將增加投入成本，使美國產品更加昂貴。」
Melek 補充稱，儘管存在風險，但銅價不太可能大幅回調，因為美國需求僅佔全球供應的 8%。他也指出，如果 LME 想要增加銅庫存，就需要縮小與紐約的溢價差距，這意味著價格上漲可能會繼續加劇價格上漲。
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