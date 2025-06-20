鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.05元，其中最高估值1.22元，最低估值-0.11元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.22(1.22)
|3.79
|4.53
|6.89
|最低值
|-0.11(-0.11)
|0.12
|0.59
|0.93
|平均值
|0.26(0.26)
|1.33
|2.16
|3.16
|中位數
|0.05(0.04)
|0.44
|1.84
|1.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.90億
|8.98億
|12.08億
|16.64億
|最低值
|3.49億
|5.72億
|7.80億
|14.20億
|平均值
|4.11億
|7.46億
|10.83億
|14.81億
|中位數
|4.04億
|7.43億
|10.87億
|14.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.02
|-0.96
|-1.04
|-0.72
|-2.16
|營業收入
|0.00
|4,000萬
|46萬
|0.00
|4,230萬
詳細資訊請看美股內頁：
Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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