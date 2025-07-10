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鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融RF-US的目標價調升至25元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對區域金融(RF-US)提出目標價估值：中位數由24元上修至25元，調升幅度4.17%。其中最高估值31元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予區域金融評價：積極樂觀11位、保持中立14位、保守悲觀1位。

區域金融今(10日)收盤價為24.685元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲0.44%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RF市場預估目標價

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