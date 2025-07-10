鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融RF-US的目標價調升至25元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對區域金融(RF-US)提出目標價估值：中位數由24元上修至25元，調升幅度4.17%。其中最高估值31元，最低估值22元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予區域金融評價：積極樂觀11位、保持中立14位、保守悲觀1位。
區域金融今(10日)收盤價為24.685元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲0.44%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融RF-US的目標價調降至24元，幅度約4%
- 關稅引發不確定性+成長憂慮 美國地區銀行財報將受考驗
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學NBIX-US的目標價調升至165元，幅度約3.13%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verona Pharma Plc - ADRVRNA-US的目標價調降至107元，幅度約3.6%
下一篇