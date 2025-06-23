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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.05元，其中最高估值1.18元，最低估值-0.11元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.18(1.18)3.794.536.89
最低值-0.11(-0.11)0.120.741.05
平均值0.16(0.16)1.081.843.26
中位數0.05(0.05)0.450.821.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.90億8.98億12.08億17.29億
最低值3.49億5.72億10.80億14.20億
平均值4.14億7.65億11.42億15.58億
中位數4.11億7.63億11.59億15.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.02-0.96-1.04-0.72-2.16
營業收入0.004,000萬46萬0.004,230萬

詳細資訊請看美股內頁：
Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRNA

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