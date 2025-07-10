OpenAI完成史上最大收購案 65億美元買下蘋果設計DNA
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周三 (9 日) 報導，OpenAI 已完成收購蘋果前設計長前設計長艾夫 (Jony Ive) 創辦的人工智慧 (AI) 裝置新創 io，這筆近 65 億美元的全股票交易是 OpenAI 史上最大規模收購案，標誌著它正式進軍硬體市場。
這項收購將為 OpenAI 提供專門的 AI 設備開發部門。OpenAI 也因此獲得 Ive 以及其他曾參與 iPhone 等經典產品設計的前蘋果設計師團隊。
該交易於 5 月宣布，進入監管機關核准的等待期。6 月時，因 io 名稱，被從 Google 登月工廠分拆出來的助聽器新創公司 Iyo 提起商標訴訟，OpenAI 一度將網站上相關的行銷材料和影片移除。Ive 的代表當時表示，相關投訴「完全沒有根據」。
不過，在最新的新聞稿中，OpenAI 謹慎地將收購的新創稱為「io Products Inc.」。
OpenAI 表示，專注於開發啟發、賦權和實現產品的 io 團隊，現在將與 OpenAI 合併，在舊金山與研究、工程和產品團隊更緊密合作。
延伸閱讀
- OpenAI新創公司io遭控商標侵權！iyo提告奧特曼與艾夫蓄意抄襲AI技術
- OpenAI砸重金租Oracle算力 星門計畫加速落地
- OpenAI與蘋果艾夫合作AI裝置細節曝光！可能不是耳機
- OpenAI反擊Meta大舉挖角！連挖特斯拉、xAI、Meta四名AI人才
下一篇