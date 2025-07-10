OpenAI完成史上最大收購案 65億美元買下蘋果設計DNA

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-10 01:37

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綜合外媒周三 (9 日) 報導，OpenAI 已完成收購蘋果前設計長前設計長艾夫 (Jony Ive) 創辦的人工智慧 (AI) 裝置新創 io，這筆近 65 億美元的全股票交易是 OpenAI 史上最大規模收購案，標誌著它正式進軍硬體市場。

曾主導iPhone設計的蘋果前設計長Jony Ive，將率領團隊替OpenAI開發專用AI硬體產品。（圖: OpenAI官網）

這項收購將為 OpenAI 提供專門的 AI 設備開發部門。OpenAI 也因此獲得 Ive 以及其他曾參與 iPhone 等經典產品設計的前蘋果設計師團隊。

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該交易於 5 月宣布，進入監管機關核准的等待期。6 月時，因 io 名稱，被從 Google 登月工廠分拆出來的助聽器新創公司 Iyo 提起商標訴訟，OpenAI 一度將網站上相關的行銷材料和影片移除。Ive 的代表當時表示，相關投訴「完全沒有根據」。

不過，在最新的新聞稿中，OpenAI 謹慎地將收購的新創稱為「io Products Inc.」。