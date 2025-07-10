鉅亨速報 - Factset 最新調查：大都會人壽(MET-US)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為94.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對大都會人壽(MET-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.1元下修至8.92元，其中最高估值9.42元，最低估值8.65元，預估目標價為94.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.42(9.42)
|10.65
|11.73
|12.7
|最低值
|8.65(8.66)
|9.9
|11.07
|12.7
|平均值
|8.99(9.05)
|10.29
|11.39
|12.7
|中位數
|8.92(9.1)
|10.33
|11.36
|12.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|772.83億
|821.38億
|831.66億
|861.00億
|最低值
|728.92億
|748.27億
|805.05億
|861.00億
|平均值
|757.54億
|787.24億
|817.21億
|861.00億
|中位數
|765.43億
|787.64億
|815.05億
|861.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.68
|7.31
|2.91
|1.81
|5.94
|營業收入
|678.42億
|696.80億
|698.98億
|669.05億
|709.86億
詳細資訊請看美股內頁：
大都會人壽(MET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大都會人壽(MET-US)大漲5.04%，報76.78美元
- 盤中速報 - 大都會人壽(MET-US)大漲5.25%，報72.02美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至7.84元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至1.9元，預估目標價為61.50元
下一篇