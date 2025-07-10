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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大都會人壽(MET-US)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為94.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對大都會人壽(MET-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.1元下修至8.92元，其中最高估值9.42元，最低估值8.65元，預估目標價為94.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.42(9.42)10.6511.7312.7
最低值8.65(8.66)9.911.0712.7
平均值8.99(9.05)10.2911.3912.7
中位數8.92(9.1)10.3311.3612.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值772.83億821.38億831.66億861.00億
最低值728.92億748.27億805.05億861.00億
平均值757.54億787.24億817.21億861.00億
中位數765.43億787.64億815.05億861.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.687.312.911.815.94
營業收入678.42億696.80億698.98億669.05億709.86億

詳細資訊請看美股內頁：
大都會人壽(MET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMET

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