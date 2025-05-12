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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至7.31元，預估目標價為191.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.2元上修至7.31元，其中最高估值7.83元，最低估值7元，預估目標價為191.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.83(7.83)8.139.019.86
最低值7(7)7.318.249.86
平均值7.35(7.31)7.778.669.86
中位數7.31(7.2)7.778.679.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.17億59.08億64.01億71.92億
最低值53.49億55.80億62.16億71.92億
平均值55.03億57.60億63.04億71.92億
中位數54.69億57.87億63.00億71.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.443.273.785.726.98
營業收入24.98億29.75億41.85億78.56億93.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIBKR

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