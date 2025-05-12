鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至7.31元，預估目標價為191.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.2元上修至7.31元，其中最高估值7.83元，最低估值7元，預估目標價為191.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.83(7.83)
|8.13
|9.01
|9.86
|最低值
|7(7)
|7.31
|8.24
|9.86
|平均值
|7.35(7.31)
|7.77
|8.66
|9.86
|中位數
|7.31(7.2)
|7.77
|8.67
|9.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.17億
|59.08億
|64.01億
|71.92億
|最低值
|53.49億
|55.80億
|62.16億
|71.92億
|平均值
|55.03億
|57.60億
|63.04億
|71.92億
|中位數
|54.69億
|57.87億
|63.00億
|71.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.44
|3.27
|3.78
|5.72
|6.98
|營業收入
|24.98億
|29.75億
|41.85億
|78.56億
|93.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估下修至7.2元，預估目標價為202.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估上修至-5.17元，預估目標價為97.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至11.04元，預估目標價為234.00元