鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司APTV-US的目標價調升至80元，幅度約3.9%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對安波福公司(APTV-US)提出目標價估值：中位數由77元上修至80元，調升幅度3.9%。其中最高估值95元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予安波福公司評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀2位。
安波福公司今(9日)收盤價為71.46元。近5日股價下跌3.9%，標普指數上漲0.44%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 小摩：是時候獲利了結特斯拉 改買這兩檔汽車零件股了
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司APTV-US的目標價調升至77元，幅度約10%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司APTV-US的目標價調降至70元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司(APTV-US)EPS預估上修至7.17元，預估目標價為73.50元
下一篇