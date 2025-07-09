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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司APTV-US的目標價調升至80元，幅度約3.9%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對安波福公司(APTV-US)提出目標價估值：中位數由77元上修至80元，調升幅度3.9%。其中最高估值95元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予安波福公司評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀2位。

安波福公司今(9日)收盤價為71.46元。近5日股價下跌3.9%，標普指數上漲0.44%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APTV市場預估目標價

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