大而美法案通過後 對半導體類股有何影響？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-09 21:01

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根據《商業內幕》周三 (9 日) 報導，美國總統川普 7 月 4 日簽署《大而美法案》，將在美國興建晶片製造廠的稅收抵免從 25% 提高至 35%，分析師認為英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US) 和台積電 (TSM-US)(2330-TW) 將直接受惠，AI 晶片股可望獲得新一波推升動能。

華爾街分析師看好川普新法案將為半導體類股帶來利多。(圖:Shutterstock)

根據該法案條款，2026 年前在美國動工興建新晶片製造廠的公司，可獲得 35% 的稅收抵免，較先前的 25% 大幅提升。

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Futurum Equities 首席市場策略師 Shay Boloor 表示，有幾檔 AI 股票最可能受惠，並點名兩家直接受益者。

他說：「英特爾和美光獲得最直接的提升。英特爾的轉型與代工服務息息相關，這項抵免對其資本支出模式來說就像氧氣一樣重要。美光憑藉其在美國的記憶體投資，也是個安靜的贏家。」

他補充表示，仍看好輝達 (NVDA-US) 為該類別龍頭股，並指出台積電同樣可能受到提振。其他分析師也呼應 Boloor 對該法案將推升 AI 晶片股的樂觀看法。

Info-Tech Research Group 諮詢研究員 Scott Bickley 表示：「毫無疑問，《OBBB 法案》下的先進製造投資抵免將實質惠及美國晶圓廠製造商，特別是台積電已宣布的 1650 億美元投資和美光的 2000 億美元投資，以及程度較小的英特爾。」

金融服務提供商 B2PRIME Group 創辦人兼執行董事 Eugenia Mykuliak 也強調，該政策對正在美國本土興建半導體設施或有相關計劃的晶片製造商的好處。

她談到這項新政策時表示：「這也可能提振那些大量投資國內晶片製造廠公司的股價表現，因為投資人喜歡看到明確的政策支持長期成長。」