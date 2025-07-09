鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortive公司(FTV-US)EPS預估下修至2.55元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Fortive公司(FTV-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.59元下修至2.55元，其中最高估值2.62元，最低估值2.44元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.62(2.65)
|2.94
|3.16
|4.11
|最低值
|2.44(2.55)
|2.31
|2.55
|4.11
|平均值
|2.56(2.58)
|2.77
|2.95
|4.11
|中位數
|2.55(2.59)
|2.83
|3
|4.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.69億
|43.43億
|44.95億
|71.20億
|最低值
|40.99億
|42.40億
|43.86億
|71.20億
|平均值
|41.35億
|42.85億
|44.36億
|71.20億
|中位數
|41.42億
|42.85億
|44.31億
|71.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.49
|1.63
|2.10
|2.43
|2.36
|營業收入
|46.34億
|52.55億
|58.26億
|60.65億
|62.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Fortive公司(FTV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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