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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortive公司(FTV-US)EPS預估下修至2.55元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Fortive公司(FTV-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.59元下修至2.55元，其中最高估值2.62元，最低估值2.44元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.62(2.65)2.943.164.11
最低值2.44(2.55)2.312.554.11
平均值2.56(2.58)2.772.954.11
中位數2.55(2.59)2.8334.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.69億43.43億44.95億71.20億
最低值40.99億42.40億43.86億71.20億
平均值41.35億42.85億44.36億71.20億
中位數41.42億42.85億44.31億71.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.491.632.102.432.36
營業收入46.34億52.55億58.26億60.65億62.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Fortive公司(FTV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFTV

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