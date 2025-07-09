鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調升至79元，幅度約3.27%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)提出目標價估值：中位數由76.5元上修至79元，調升幅度3.27%。其中最高估值96元，最低估值68.04元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予nVent Electric plc評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
nVent Electric plc今(9日)收盤價為74.2元。近5日股價上漲3.27%，標普指數上漲0.44%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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