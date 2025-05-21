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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司APTV-US的目標價調升至77元，幅度約10%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對安波福公司(APTV-US)提出目標價估值：中位數由70元上修至77元，調升幅度10%。其中最高估值95元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予安波福公司評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀1位。

安波福公司今(21日)收盤價為67.49元。近5日股價下跌10%，標普指數上漲0.92%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股APTV市場預估目標價

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安波福公司67.49+0.22%

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