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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司APTV-US的目標價調降至70元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對安波福公司(APTV-US)提出目標價估值：中位數由72.5元下修至70元，調降幅度3.45%。其中最高估值95元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予安波福公司評價：積極樂觀16位、保持中立6位、保守悲觀1位。

安波福公司今(12日)收盤價為61.97元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APTV市場預估目標價

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