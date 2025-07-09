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營收速報 - 國揚(2505)6月營收3.79億元年增率高達437.14％

鉅亨網新聞中心


國揚(2505-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣3.79億元，年增率437.14%，月增率406.22%。

今年1-6月累計營收為11.35億元，累計年增率183.75%。

最新價為18.55元，近5日股價下跌-4.87%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-180 張
  • 外資買賣超：-207 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 3.79億 437% 406%
25/5 7,479萬 212% 5050%
25/4 145萬 -99% -100%
25/3 6.78億 661% 78772%
25/2 86萬 -96% 26%
25/1 69萬 -99% -99%

國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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