營收速報 - 國揚(2505)6月營收3.79億元年增率高達437.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為11.35億元，累計年增率183.75%。
最新價為18.55元，近5日股價下跌-4.87%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-180 張
- 外資買賣超：-207 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+27 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|3.79億
|437%
|406%
|25/5
|7,479萬
|212%
|5050%
|25/4
|145萬
|-99%
|-100%
|25/3
|6.78億
|661%
|78772%
|25/2
|86萬
|-96%
|26%
|25/1
|69萬
|-99%
|-99%
國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 華南金6月獲利創新高挹注上半年衝破百億 彰銀單月獲利年增6成上半年賺逾91億
- 國泰世華銀總經理李偉正7/17辭任 轉調集團其他職務
- 勤誠6月、Q2及上半年營收皆創同期高 下半年穩中求進
- 精成科Q2營收創新高 單月都站穩30億元大關
下一篇