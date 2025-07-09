華南金6月獲利創新高挹注上半年衝破百億 彰銀單月獲利年增6成上半年賺逾91億

華南金控（2880-TW）與彰化銀行（2801-TW）昨（8）日分別公布 114 年 6 月自結獲利數據，雙雙展現亮眼成績。華南金上半年獲利 116.82 億元，EPS 達 0.85 元；彰銀則延續穩健成長態勢，6 月單月獲利較上月成長 3 成，較去年 6 月成長逾６成，前 6 月獲利亦大幅成長，年增 22.6%，EPS 達 0.78 元。

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華南金表示，此次獲利大躍進，主要來自子公司華南銀行的強勁表現。獲利引擎華南銀行 6 月稅後盈餘達 31.38 億元，月增 147.48%，同樣創下歷史新高。獲利成長主因包括國內自貸案逾期戶呆帳回收挹注、美元貶幅減少帶動兌換損益改善，以及金融交易收益提升。