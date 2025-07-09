華南金6月獲利創新高挹注上半年衝破百億 彰銀單月獲利年增6成上半年賺逾91億
鉅亨網記者張韶雯 台北
華南金控（2880-TW）與彰化銀行（2801-TW）昨（8）日分別公布 114 年 6 月自結獲利數據，雙雙展現亮眼成績。華南金上半年獲利 116.82 億元，EPS 達 0.85 元；彰銀則延續穩健成長態勢，6 月單月獲利較上月成長 3 成，較去年 6 月成長逾６成，前 6 月獲利亦大幅成長，年增 22.6%，EPS 達 0.78 元。
華南金 6 月稅後盈餘達 33.32 億元，月增高達 139%，改寫單月歷史新高紀錄，累計上半年稅後盈餘達 116.82 億元，年增約 4%，每股稅後盈餘（EPS）達 0.85 元。
華南金表示，此次獲利大躍進，主要來自子公司華南銀行的強勁表現。獲利引擎華南銀行 6 月稅後盈餘達 31.38 億元，月增 147.48%，同樣創下歷史新高。獲利成長主因包括國內自貸案逾期戶呆帳回收挹注、美元貶幅減少帶動兌換損益改善，以及金融交易收益提升。
此外，華南永昌證券與華南產險 6 月獲利也較 5 月成長，分別達 3 億元與 1.8 億元，月增率達 2.26 倍與 14%。惟受台股波動影響，使得上半年獲利較去年同期下滑，分別年減約 40% 與 12%。
彰銀 6 月稅後盈餘達 19.38 億元，相較 5 月的 14.9 億元，月增 30.06％，較去年 6 月增加 7.37 億元，成長率提升至 61.33%。累計前 6 月稅後盈餘達 91.29 億元，EPS 達 0.78 元。和去年同期稅後盈餘 74.44 億元相比，大幅增加 16.85 億元，年增 22.6% 。
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