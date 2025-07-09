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鉅亨速報

營收速報 - 三商電(2427)6月營收5.66億元年增率高達89.32％

鉅亨網新聞中心


三商電(2427-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.66億元，年增率89.32%，月增率-49.61%。

今年1-6月累計營收為31.47億元，累計年增率34.54%。

最新價為29.15元，近5日股價上漲1.92%，相關資訊服務上漲0.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-170 張
  • 外資買賣超：-157 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5.66億 89% -50%
25/5 11.23億 386% 222%
25/4 3.49億 19% -36%
25/3 5.49億 -47% 130%
25/2 2.39億 46% -26%
25/1 3.21億 -1% -62%

三商電(2427-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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