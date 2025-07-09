營收速報 - 三商電(2427)6月營收5.66億元年增率高達89.32％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為31.47億元，累計年增率34.54%。
最新價為29.15元，近5日股價上漲1.92%，相關資訊服務上漲0.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-170 張
- 外資買賣超：-157 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5.66億
|89%
|-50%
|25/5
|11.23億
|386%
|222%
|25/4
|3.49億
|19%
|-36%
|25/3
|5.49億
|-47%
|130%
|25/2
|2.39億
|46%
|-26%
|25/1
|3.21億
|-1%
|-62%
三商電(2427-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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