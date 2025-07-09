營收速報 - 艾瑪斯-KY(6933)6月營收11.19億元年增率高達158.76％
鉅亨網新聞中心
艾瑪斯-KY(6933-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣11.19億元，年增率158.76%，月增率230.09%。
今年1-6月累計營收為38.55億元，累計年增率40.52%。
最新價為122元，近5日股價下跌-5.12%，相關電腦週邊下跌-1.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11 張
- 外資買賣超：-12 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|11.19億
|159%
|230%
|25/5
|3.39億
|-17%
|-23%
|25/4
|4.41億
|-30%
|-51%
|25/3
|8.95億
|62%
|62%
|25/2
|5.53億
|49%
|6%
|25/1
|5.22億
|49%
|-22%
艾瑪斯-KY(6933-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為AI高效能運算。高密度伺服器和存儲。液冷整機櫃解決方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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