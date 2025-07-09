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營收速報 - 艾瑪斯-KY(6933)6月營收11.19億元年增率高達158.76％

鉅亨網新聞中心


艾瑪斯-KY(6933-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣11.19億元，年增率158.76%，月增率230.09%。

今年1-6月累計營收為38.55億元，累計年增率40.52%。

最新價為122元，近5日股價下跌-5.12%，相關電腦週邊下跌-1.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-11 張
  • 外資買賣超：-12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 11.19億 159% 230%
25/5 3.39億 -17% -23%
25/4 4.41億 -30% -51%
25/3 8.95億 62% 62%
25/2 5.53億 49% 6%
25/1 5.22億 49% -22%

艾瑪斯-KY(6933-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為AI高效能運算。高密度伺服器和存儲。液冷整機櫃解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收艾瑪斯-KY

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