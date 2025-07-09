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營收速報 - 洋基工程(6691)6月營收20.63億元年增率高達78.63％

鉅亨網新聞中心


洋基工程(6691-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣20.63億元，年增率78.63%，月增率-1.91%。

今年1-6月累計營收為98.28億元，累計年增率58.89%。

最新價為464.5元，近5日股價下跌-0.11%，相關其他電子下跌-2.78%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-131 張
  • 外資買賣超：+1210 張
  • 投信買賣超：-1479 張
  • 自營商買賣超：+138 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 20.63億 79% -2%
25/5 21.03億 60% 23%
25/4 17.15億 79% 30%
25/3 13.20億 39% 0%
25/2 13.15億 72% 0%
25/1 13.12億 26% -29%

洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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