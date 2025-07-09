營收速報 - 洋基工程(6691)6月營收20.63億元年增率高達78.63％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為98.28億元，累計年增率58.89%。
最新價為464.5元，近5日股價下跌-0.11%，相關其他電子下跌-2.78%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-131 張
- 外資買賣超：+1210 張
- 投信買賣超：-1479 張
- 自營商買賣超：+138 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|20.63億
|79%
|-2%
|25/5
|21.03億
|60%
|23%
|25/4
|17.15億
|79%
|30%
|25/3
|13.20億
|39%
|0%
|25/2
|13.15億
|72%
|0%
|25/1
|13.12億
|26%
|-29%
洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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