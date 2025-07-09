〈vivo新品發表〉vivo全新摺疊旗艦手機X Fold5亮相 台灣總經理：看好台灣需求

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-09 16:22

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手機品牌 Vivo 今 (9) 日召開全新摺疊手機 vivo X Fold5 發布會，台灣總經理陳怡婷表示，根據 GFK 調查，摺疊手機僅占台灣手機市場 2 到 3%，但討論度極高，公司研究三年後決定推出大摺疊機型搶攻此一利基市場，並看好台灣需求。

vivo全新摺疊旗艦手機X Fold5亮相 台灣總經理：研究三年看好台灣需求。(圖：vivo提供)

總經理陳怡婷指出，公司研究發現大摺疊用戶黏著度遠高於小摺疊用戶。小摺疊消費者常因新鮮感購入，但使用一段時間後多數會換回一般直立屏手機，大摺疊用戶則持續選購摺疊產品的機率相對較高。

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在市場痛點分析方面，vivo 發現，消費者對摺疊機主要顧慮包括機身厚重、拍照效能差與續航不佳等問題。X Fold5 針對這些痛點進行優化，搭載蔡司超級長焦鏡頭支援 100 倍變焦，並具備 IPX8、IPX9 + 防水等級與 IP5X 防塵認證。

陳怡婷強調，此次推出盲購優惠考驗消費者對 vivo 品牌信心，公司將於 7 月中下旬舉辦消費者體驗活動，屆時將公布正式售價與銷售方案，vivo 持續以創新產品鞏固在台灣市場地位，期望透過摺疊旗艦進一步擴大市占率。