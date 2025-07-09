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鉅亨速報

營收速報 - 訊達電腦(6140)6月營收2.18億元年增率高達109.04％

鉅亨網新聞中心


訊達電腦(6140-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2.18億元，年增率109.04%，月增率-0.29%。

今年1-6月累計營收為11.65億元，累計年增率49.9%。

最新價為43.4元，近5日股價上漲4.8%，相關資訊服務類指數下跌-0.89%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+409 張
  • 外資買賣超：+409 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2.18億 109% -0%
25/5 2.18億 51% -7%
25/4 2.34億 29% 46%
25/3 1.60億 77% -10%
25/2 1.77億 169% 12%
25/1 1.58億 -17% -49%

訊達電腦(6140-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦網路系統的諮詢、設計、整合、銷售、建置、服務。六大項目，提供一貫化全方位e化解決方案(e-solution)。專業服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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