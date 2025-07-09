營收速報 - 訊達電腦(6140)6月營收2.18億元年增率高達109.04％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為11.65億元，累計年增率49.9%。
最新價為43.4元，近5日股價上漲4.8%，相關資訊服務類指數下跌-0.89%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+409 張
- 外資買賣超：+409 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2.18億
|109%
|-0%
|25/5
|2.18億
|51%
|-7%
|25/4
|2.34億
|29%
|46%
|25/3
|1.60億
|77%
|-10%
|25/2
|1.77億
|169%
|12%
|25/1
|1.58億
|-17%
|-49%
訊達電腦(6140-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦網路系統的諮詢、設計、整合、銷售、建置、服務。六大項目，提供一貫化全方位e化解決方案(e-solution)。專業服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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