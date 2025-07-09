鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-09 10:26

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本週國際市場因美國總統川普陸續公布 15 國對等關稅稅率，台股低迷氣氛籠罩，今 (9) 日 4 大指數早盤開低。根據 CMoney 最新統計，八大官股券商本週大舉加碼 ETF，五大熱門標的合計買超近 6 萬張，總投資金額估近 20 億元，其中高股息 ETF 最受青睞，顯示官股對台股後市仍具信心，00961 每單位將配發 0.115 元現金股利，以昨日收盤價 9.16 元計算，年化配息率為同類 ETF 中最優。

關稅等「掀牌」！官股大戶默默掃貨5檔ETF 00961配息率最優。（圖:shutterstock）

值得注意的是，債券型 ETF 也受到官股青睞，國泰 10Y + 金融債（00933B-TW）及國泰 20 年美債（00687B-TW）分別以 7,810 張及 7,682 張的買超量，排名第三、四名。而「FT 臺灣永續高息 ETF」（00961-TW）則以 7,546 張的買超量，以及高達 15.03% 的年化配息率成為市場焦點。

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00961 將在下週二（16 日）除息，每單位將配發 0.115 元現金股利。以昨（8）日收盤價 9.16 元計算，年化配息率為同類 ETF 中最優。提醒想參與配息的投資人，須在 7 月 15 日前完成布局。

美國總統川普近日放話，揚言對日韓等國祭出 25% 以上關稅，引發台股市場憂慮。在外資轉為賣超、融券餘額飆新高的壓力下，官股指標動向備受關注。