營收速報 - 鑫聯大投控(3709)6月營收44.25億元年增率高達107.25％
鉅亨網新聞中心
鑫聯大投控(3709-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣44.25億元，年增率107.25%，月增率29.32%。
今年1-6月累計營收為208.04億元，累計年增率75%。
最新價為34.45元，近5日股價下跌-3.99%，相關電腦及週設類指數下跌-1.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+21 張
- 外資買賣超：+42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|44.25億
|107%
|29%
|25/5
|34.22億
|51%
|-17%
|25/4
|41.38億
|117%
|6%
|25/3
|39.22億
|102%
|38%
|25/2
|28.39億
|80%
|38%
|25/1
|20.57億
|-0%
|-38%
鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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