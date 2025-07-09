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營收速報 - 鑫聯大投控(3709)6月營收44.25億元年增率高達107.25％

鉅亨網新聞中心


鑫聯大投控(3709-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣44.25億元，年增率107.25%，月增率29.32%。

今年1-6月累計營收為208.04億元，累計年增率75%。

最新價為34.45元，近5日股價下跌-3.99%，相關電腦及週設類指數下跌-1.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+21 張
  • 外資買賣超：+42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 44.25億 107% 29%
25/5 34.22億 51% -17%
25/4 41.38億 117% 6%
25/3 39.22億 102% 38%
25/2 28.39億 80% 38%
25/1 20.57億 -0% -38%

鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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