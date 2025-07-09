營收速報 - 博士旺(3555)6月營收2,252萬元年增率高達516.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為3,717萬元，累計年增率37.93%。
最新價為30.7元，近5日股價上漲16.73%，相關半導體類指數下跌-2.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2,252萬
|517%
|279%
|25/5
|594萬
|185%
|153%
|25/4
|235萬
|-2%
|10%
|25/3
|214萬
|-84%
|-10%
|25/2
|238萬
|12%
|29%
|25/1
|184萬
|-50%
|-86%
博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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