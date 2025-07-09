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營收速報 - 博士旺(3555)6月營收2,252萬元年增率高達516.59％

鉅亨網新聞中心


博士旺(3555-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2,252萬元，年增率516.59%，月增率278.9%。

今年1-6月累計營收為3,717萬元，累計年增率37.93%。

最新價為30.7元，近5日股價上漲16.73%，相關半導體類指數下跌-2.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2,252萬 517% 279%
25/5 594萬 185% 153%
25/4 235萬 -2% 10%
25/3 214萬 -84% -10%
25/2 238萬 12% 29%
25/1 184萬 -50% -86%

博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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